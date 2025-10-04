پخش زنده
مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابتهای بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور برگزار شد و برنامه دیدار ۱۰ تیم شرکت کننده در این رقابتها در مرحله مقدماتی مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی بیستوچهارمین دوره لیگ برتر بسکتبال زنان باشگاههای کشور عصر امروز (شنبه ۱۲ مهر) با حضور مسئولان سازمان لیگ بسکتبال و نمایندگان تیمهای شرکتکننده در هتل المپیک تهران برگزار شد.
در این مراسم، برنامه دیدارهای مرحله مقدماتی مشخص شد و بر اساس اعلام سازمان لیگ، رقابتهای فصل جدید از دوم آبانماه آغاز خواهد شد. در فصل پیشرو، ۱۰ تیم در لیگ برتر حضور دارند.
برنامه دیدارهای هفته نخست این رقابتها به شرح زیر است:
ستاد ملی گاز تهران – استقلال تهران
اصفهان – کاسپین تهران
آکادمی بسکتبال نیکا – گروه بهمن تهران
فرآور شریف سبز تهران – نفت آبادان
آکادمی بسکتبال سحر – باتسام مشهد