بسکتبالیستهای قمی بر سکوی سوم مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی کشور ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم مینی بسکتبال قم در مرحله گروهی رقابتهای مینی بسکتبال قهرمانی کشور با دو پیروزی کردستان و آذربایجان شرقی و یک شکست برابر مازندران به مرحله حذفی راه یافت.
نماینده قم در مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایی با غلبه بر تیمهای اصفهان و توابع تهران جواز حضور در جمع چهار تیم برتر را به دست آورد ولی در نیمه نهایی برابر تهران ۴۳ - ۲۷ نتیجه را واگذار کرد و به همراه تیم فارس در جایگاه سومی مشترک ایستاد.