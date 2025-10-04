احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان طی حکمی، مهران تیشه‌گران را به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از استعفای محسن شادی از سرپرستی فدراسیون روئینگ وزارت ورزش سرپرست جدید این فدراسیون را منصوب کرد.



در حکم صادر شده وزیر ورزش آمده است:

آقای مهران تیشه‌گران

با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی، به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون اقدام نمایید.

توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزدمنان خواستارم.