احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان طی حکمی، مهران تیشهگران را به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از استعفای محسن شادی از سرپرستی فدراسیون روئینگ وزارت ورزش سرپرست جدید این فدراسیون را منصوب کرد.
در حکم صادر شده وزیر ورزش آمده است:
آقای مهران تیشهگران
با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی، به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ جمهوری اسلامی ایران منصوب میشوید.
انتظار میرود ضمن رعایت اصل بیطرفی، عدالت محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون اقدام نمایید.
توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزدمنان خواستارم.