در آیینی به مناسبت هفته سالمند از ۱۵ خیر شاهین شهری که به این قشر از جامعه خدمت رسانی می کنند قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،در این آیین که با حضور بیش از ۳۰۰ خانوار سالمند شاهین شهری برگزار شد مدیر کمیته امداد امام خمینی اصفهان گفت:این برنامه به مناسبت گرامیداشت روز جهانی سالمند برگزار شده است، که نشان‌دهنده تلاش در بازگرداندن شادی و امید به زندگی سالمندان است

زارع با تاکید بر تکریم سالمندان، گفت: بازدید و سرکشی از وضعیت خانوار‌های تحت حمایت سالخورده بالای ۶۰ سال از جمله برنامه‌های مستمر این نهاد است که با هدف تکریم، بررسی و تامین نیازمندی‌های ایشان در طول سال انجام می‌شود.