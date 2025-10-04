در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های ایثارگران از ده پیشکسوت جهاد و مقاومت دوران دفاع مقدس با اهدای لوح تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت با حضور مسئولان استانی و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت و خانواده‌های ایثارگران به همت اداره کل حفظ اثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قم در سالن باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

استاندار در این آیین رمز پیروزی در عرصه‌های مختلف دفاعی و اقتصادی را وحدت، همدلی و ازخودگذشتگی دانست و بر استمرار این روحیه در مواجهه با چالش‌های امروز تأکید کرد.

اکبر بهنام جو با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های دینی و ملی، پیشکسوتان جهاد و مقاومت را سرمایه‌های معنوی کشور دانست.

در پایان مراسم از ده پیشکسوت جهاد و مقاومت با اهدای لوح تجلیل شد.