

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست صمیمی با قضات دادگستری استان مازندران در ساری بهره مندی از علم و دانش پیشکسوتان و دانشمندان عرصه قضا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند قوه قضائیه را در ارتقای تسلط علمی قضات جوان و کاهش اطاله دادرسی موثر برشمرد و گفت: خروجی این امر در جلب اعتماد مردم و تحقق عدالت اثر گذار خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی، عدم تسلط قاضی به مبانی حقوقی را از جمله علل اطاله دادرسی دانست و افزود: بهره مندی از علم دانشمندان عرصه قضا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند قوه قضائیه در ارتقای تسلط علمی قضات جوان و بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود.

وی از تلاش همکاران قضایی و اداری دادگستری مازندران در راستای ارتقای منزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تقدیر کرد و افزود: ریاست قوه قضائیه همواره بر تکریم پیشکسوتان دستگاه قضایی تاکید دارند و در این راستا امروز نیز بخشی از مراسم به تقدیر از قضات بازنشسته دادگستری مازندران اختصاص یافته است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه علم و دانش باید به سمت و سویی رود که نسبت به روز قبل با نوآوری و پیشرفت همراه باشد و این مهم از جمله تاکیدات علما و بزرگان است، گفت: قدردانی از بازنشستگان و پیشکسوتان، امری بسیار مهم و ارزشمند است و بر این اساس، در راستای برگزاری این مراسم ارزشمند، از رئیس کل دادگستری مازندران تشکر می‌کنم.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه تصریح کرد: حفظ احترام و توجه به جایگاه والای پیشکسوتان دستگاه قضا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور و بهره مندی از تجریبات و علوم ارزشمند قضات بازنشسته، امری بسیار مهم و قابل توجه بوده که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب که بنیاد عدلیه بر اساس مبانی دینی و فقهی بنیانگذاری شده و به مرحله اجرا گذاشته شده است، به قدمت بالای دستگاه قضا در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: قاضی باید با شجاعت، جسارت و عدالت قضاوت کرده و ملجا و پناهگاه مردم باشد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: قضات باید ضمن مطالعه دقیق پرونده و تسلط کامل به علوم و مبانی حقوقی و قضایی، نسبت به رسیدگی صحیح به پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی با بیان اینکه قضات امین اسرار مردم هستند، تصریح کرد: حفظ شان و منزلت افراد و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی امری بسیار مهم و حساس است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین حفظ ارزش‌های دینی را مورد تاکید ویژه قرار داد و افزود: مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه، بر حفظ و تحکیم بنیان خانواده توجه ویژه‌ای دارند و مهمترین مساله‌ای که می‌تواند سلامت قاضی را در تمام ابعاد تضمین کند، خانواده است.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه با تأکید به لزوم تکریم مراجعان به دستگاه قضایی، افزود: تواضع در برابر مردم و تکریم آنها همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده و هست، لذا قضات عزیز باید ضمن دوری از هرگونه غرور و تکبر، در حفظ حرمت و حریم مراجعه کنندگان توأم با صبر، متانت، خشوع و توجه به مردم کوشا باشند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: مردم همواره پشتیبان حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و این مسئله را در عرصه‌های مختلف به منصه ظهور رسانده‌اند، لذا جلب اعتماد آنها، عزت و بقای این انقلاب را تضمین خواهد کرد.

لزوم تسلط کامل و عمیق قضات به قوانین و مبانی حقوقی

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، افزود: شهدای گرانقدر از جمله ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران، در دوران دفاع مقدس از جان خود گذشتند تا این نظام و انقلاب پایدار بماند و امروز بر همه ما واجب است از این دستاورد‌های ارزشمند حراست و پاسداری کنیم.

عباس پوریانی عدالت را یکی از ارکان ایمان برشمرد و تصریح کرد: فرد مومن باید با عدالت رفتار کرده و با عدالت نسبت به صدور حکم اقدام نماید.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: برای تحقق عدالت و رفتار‌های عادلانه، چند شاخص از سوی ائمه معصوم (ع) بیان شده که فهم دقیق و دانستن مطلق حقیقت، علم و دانش کامل، قضاوت صحیح و حلم و بردباری از جمله مهم‌ترین این شاخص‌ها محسوب می‌شود.

پوریانی با تاکید بر لزوم حلم و بردباری قضات در فرایند دادرسی، ادامه داد: قضات باید با تسلط کامل و عمیق نسبت به قوانین و مبانی حقوقی در مسیر دادرسی و قضاوت عادلانه، اهتمام داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آثار فردی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، ملی و فراملی صدور آرای قضایی در جامعه، تاکید کرد: قضاوت امری بسیار خطیر و حساس است و قضات باید در رسیدگی به پرونده ها، دقت، مراقبت و تهذیب نفس را مد نظر قرار دهند.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برکات سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران اظهار کرد: استان مازندران در رتبه ۲۷ کشور از لحاظ ساختمان‌های اداری قرار داشت و خدمات رسانی به مردم شریف استان در فضای اداری نامناسبی انجام میشد که به برکت سفر رئیس قوه قضائیه، اقدامات مناسبی در راستای طرح توسعه و احداث ساختمان‌های جدید در برخی حوزه‌های قضایی آغاز شده و در حال پیگیری و انجام است.

وی تصریح کرد: قضات و کارکنان اداری دادگستری مازندران در طول شبانه روز و حتی در ایام تعطیل در حال خدمات رسانی صادقانه به مردم استان هستند که از زحمات همه همکاران تشکر و قدردانی می‌کنم.

در این نشست نقش هوش مصنوعی در تحول نظام قضایی و برقراری عدالت هوشمند از سوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه برای قضات دادگستری استان تبیین و تشریح شد.