مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان بر اهمیت خانواده‌محور بودن برنامه‌ها و اجرای آنها در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در کمیته کودک و نوجوان لرستان، ضمن تبریک هفته ملی کودک، بر جایگاه رفیع کودکان به عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین سرمایه انسانی کشور و ستون فقرات توسعه پایدار تأکید کرد.

ناهید پرویزپور با اشاره به نقش کودکان در چرخاندن اقتصاد آینده کشور، ضرورت آموزش مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کنار تحصیلات علمی را برای آنان حیاتی دانست و بر وظیفه خطیر کودکان در حراست از فرهنگ عمومی، ملی و هویت ایرانی تأکید کرد گفت: برنامه‌ریزی برای آگاهی‌بخشی به این کودکان و نوجوانان نسبت به داشته‌های فرهنگی و آداب و رسوم امری ضروری است.

پرویزپور با یادآوری تلنگر ناشی از «جنگ ۱۲ روزه»، وظیفه کودکان در آینده به عنوان پاسداران تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را یادآور شد و بر لزوم تلاش برای ایجاد ارتباط مؤثر بین نسل اول انقلاب و نسل کنونی با مطالبات متفاوت تأکید کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان پرداختن به مسائل کودکان را اولویت اصلی کشور‌ها در سطح بین‌المللی و ملی دانست و به کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن ایران به آن در سال ۱۳۷۲ اشاره کرد که الزاماتی را برای تأمین رشد، امنیت، آموزش و امنیت غذایی کودکان برای کشور‌های عضو ایجاد کرده است.

وی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پوشش جامع برنامه‌های هفته ملی کودک و فراتر از آن تأکید کرد و گفت: مسئولیت کودکان تنها بر دوش آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری نیست، بلکه بهداشت، درمان، آموزش و مهارت‌آموزی در تمامی دستگاه‌ها وظایف مهمی را در قبال کودکان بر عهده دارند.

پرویزپور هفته ملی کودک (۱۵ تا ۲۱ مهر) را فرصتی مغتنم برای اجرای برنامه‌های متنوع، به ویژه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و با اشاره بر اهمیت آموزش کودکان نسبت به آسیب‌های پیرامون، خصوصاً آسیب‌های فضای مجازی، تأکید کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توانمندسازی و افزایش سطح تاب‌آوری کودکان امری ضروری است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان بر لزوم توجه ویژه به کودکانی که از نظر هوش و استعداد برجسته هستند، اما حمایت کافی از سوی خانواده دریافت نمی‌کنند، تأکید کرد و از آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری خواست تا در پرورش استعداد‌های آنان کوشا باشند.