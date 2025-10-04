به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: عصر امروز شنبه ۱۲ مهرماه حادثه ریزش ساختمان مسکونی یک طبقه بدلیل گودبرداری غیر اصولی در الهیه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد. آتشپاد سعید قادری ادامه داد: بی درنگ نیروهای عملیات از ایستگاه شماره هشت به محل اعزام شدند و با نوار کشی و اعلام هشدار، ایمنی محل را به عهده گرفتند. قادری در پایان اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.