فرمانده منطقه دوم ولایت نداجا حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در جنگ ١٢ روزه را خطای محاسباتی دشمن در شناسایی قدرت آفندی و پدافندی نیرو‌های مسلح دانست و گفت: دشمنان، تنها قطره‌ای از دریای قدرت نیرو‌های مسلح را در جنگ ١٢ روزه چشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی فرمانده منطقه دوم ولایت نداجا در مراسم گرامیداشت حرکت تاریخی ناوگروه ٨۶ به دور کره زمین، در جمع فرماندهان این منطقه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ٨سال دفاع مقدس و حماسه ١٢روزه، اعتلای تمدن نوین ایران اسلامی مقتدر را راهبرد حیاتی و تعیین کننده نیروی دریایی ارتش دانست و اظهارکرد: سال ها تحریم و زور و جنگ دشمن علیه ملت بزرگ ایران، خللی در اراده و ملی گرایی ایجاد نکرده و تمدن نوین ایران اسلامی مقتدر، خاری در چشم دشمنان است.

دریادار دوم فتاحی، با اشاره به فعالسازی تحریم های جدید علیه ملت ایران، دشمن را در شناسایی روحیه مقاومت و سلحشوری ایرانی ها، ناتوان توصیف کرد و افزود: دشمنان، با تحمیل جنگ و تحریم، به دنبال از بین بردن ملی گرایی هستند، اگر می‌خواهند ملت ما را بشناسند، به تاریخ مقاومت این سرزمین کهن بنگرند، که چگونه در برابر زورگویان و لشکرهای دشمنان، ایستادگی کردند.

فرمانده منطقه دوم ولایت، تحریم های ظالمانه و پی در پی دشمنان علیه ملت ایران را نقض فاحش حقوق بشر عنوان کرد و گفت: بارها ثابت کرده ایم، تحریم، اثری در عزم ما برای اعتلای ایران مقتدر ندارد و برای نیروهای مسلح و نیروی دریایی، راهبرد حیاتی و تعیین کننده است.

امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی، حرکت حول محور ولایت را علت سعادت و پیروزی های سرافرازانه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: در جنگ ١٢ روزه، برای همگان مسجل شد که مقام معظم رهبری، قطب نمای حرکت ملت بزرگ ایران و ناخدای کشتی انقلاب اسلامی، در گذر از طوفان های سهمگین هستند.

فرمانده ناوگروه ٨۶، تیر تحریم ها را کلید گشایش درب خودکفایی و خودباوری دانست و افزود: دشمنان فکر می‌کنند با تحریم، ملت ایران را ضعیف و حقیر میکنند ولی نمی‌دانند که از دل تحریم ها فرصت هایی ایجاد می‌شود که جوانان متخصص ایرانی، سوار بر ناوشکن ساخت ایران، با افتخار دل به دریاها و اقیانوس های دوردست و ناشناخته میزنند و مأموریت دور دنیا را به اتمام می رسانند و تحریم های تجهیزاتی، آموزشی و تحریم حین اجرای مأموریت، خللی در اراده آنان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: سبک تخصص و تجهیزات در نیروهای دریایی جهان، عموماً متعلق به چند قدرت برتر دریایی است ولی تحریم ها، قدرت ساخت تجهیزات مدرن و جسارت طراحی تخصص های نوین دریانوردی را به ما داد که در مأموریت پیرامون کره زمین، به اجرا در آمد و مهر استاندارد بین المللی را دریافت نمود.

امیر دریادار دوم فتاحی، حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در جنگ ١٢ روزه را خطای محاسباتی دشمن در شناسایی قدرت آفندی و پدافندی نیروهای مسلح دانست و گفت: دشمنان، تنها قطره ای از دریای قدرت نیروهای مسلح را در جنگ ١٢ روزه دیدند و در برابر هرگونه ماجراجویی جدید دشمنان علیه ملت بزرگ ایران، با روش هایی که دشمن به فکرش خطور نمی‌کند، با تمام توان و قوا، خواهیم ایستاد.