به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، یاسین خسروی در پرتاب وزنه کلاس F۵۷ با ۹ حریف از کشورهای ازبکستان، هند (۳ نفر)، فنلاند، عربستان، برزیل، روسیه و آذربایجان به رقابت پرداخت و با بهترین عملکردش که ۱۶.۶۰ متر بود، ضمن شکستن رکورد جهان، موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد. رکورد قبلی نیز در اختیار خسروی بود و او امروز موفق شد آن را ۵۹ سانتیمتر ارتقاء بدهد.

نکته جالب توجه اینکه خسروی با نفر دوم که از برزیل بود، ۱.۷۸ متر اختلاف داشت. ضمن اینکه هر ۶ پرتاب ملی‌پوش کشورمان از همه پرتاب‌های سایر ورزشکاران بهتر بود.

شایان ذکر است که از سوی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه، سه ورزشکار برجسته به مسابقات جهانی دوومیدانی جانبازان و معلولان در کشور هندوستان اعزام شدند.

علی الفتی‌نیا در رشته پرش طول، یاسین خسروی در رشته پرتاب وزنه و مهران نکوییان نیز در رشته پرتاب وزنه از قهرمانان حاضر در این مسابقات هستند که برای کسب سهمیه پارالمپیک به رقابت با حریفان خود می‌پردازند.