۹۵ طرح هواشناسی فردا بهصورت رسمی با حضور رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این طرح ها شامل ۵۰ ایستگاه بارانسنجی خودکار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ایستگاههای سینوپتیک، اقلیمشناسی، برفسنجی و سنجنده باد در راستای توسعه سامانههای قائم است. ارزش این پروژهها بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان است که از محل منابع ملی و استانی تامین اعتبار شده است.
یکی از مهمترین پروژههای آماده افتتاح، سه دستگاه «سودار» یا «ویندپروفایلر» است که جهت پایش سمت و سرعت وزش باد در لایههای مختلف جو تا ارتفاع ۷۰۰ متری از سطح زمین استفاده میشود. این تجهیزات با بهرهگیری از امواج صوتی، تغییرات ناگهانی باد را در محدوده فرودگاهها رصد کرده و به افزایش ایمنی پروازها در نشست و برخاست کمک میکنند.
با راهاندازی این پروژهها، خدمات جوی سازمان هواشناسی در حوزههای هوانوردی، پایش جو و اقلیم به ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.