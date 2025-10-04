فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: در حوزه دستگیری خرده فروشان مواد مخدر ۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال موفقیت داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، افزود: وقوع سرقت‌ها در شش ماهه گذشته امسال ۴۲ درصد کاهش یافته است و موارد کشف سرقت نیز ۲۵ درصد افزایش داشته است.

او افزود: با هدف پاکسازی جامعه از بلای اعتیاد، شاهد افزایش ۱۳۶ درصدی جمع آوری معتادان متجاهر نسبت به سال گذشته بوده‌ایم و گامی بزرگ برای ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد محسوب در کیش است.

سرهنگ قاسمی گفت: رشد ۶۷ درصدی کشف قاچاق سوخت نشان از توجه ویژه پایگاه دریابانی ویژه کیش است.

فرمانده انتظامی ویژه کیش گفت: پلیس فتا کیش با استفاده از تدابیر پیشگیرانه، برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد برای اقشار مختلف جامعه و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، موفق به کاهش ۱۶ درصدی وقوع جرایم در حوزه سایبری شده است.

سرهنگ قاسمی گفت: در حوزه عبور و مرور شهری، تلاش‌های پلیس راهور کیش برای انضباط بخشی به تردد‌ها و کاهش سوانح رانندگی مثمر ثمر بوده است و شاهد کاهش ۹ درصدی تصادفات در کیش بوده‌ایم.

او افزود: هرچند در این بخش، آمار فوتی‌ها افزایش داشته است و این موضوع نیازمند توجه ویژه و همیاری بیشتر ساکنان و گردشگران در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش فرهنگ ترافیک است.

سرهنگ نبی اله قاسمی، افزود: یکی از رویکرد‌های نوین و تحول آفرین پلیس کیش، راه اندازی دوایر مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها است.

او افزود: نتایج راه اندازی این دوایر نشان دهنده بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های خانوادگی، به صلح و سازش میان طرفین بوده‌ایم که این خود نشاندهنده رویکرد جامعه محور و حل و فصل ریشه‌ای مشکلات است.

سرهنگ قاسمی، خاطرنشان کرد: پلیس کیش با جدیت تمام در راستای ساماندهی و کنترل حضور اتباع غیر مجاز فعالیت کرده است و نزدیک به چهار نفر از اتباع غیرمجاز را شناسایی و براساس مقررات قانونی باز گردانده شده‌اند.

او افزود: براساس آمار‌های سامانه‌های ارتباط مردمی (۱۹۷) پل ارتباطی مستقیم ساکنان با پلیس محسوب می‌شوند.

سرهنگ قاسمی گفت: در نیم سال اخیر شاهد ۶۸ درصد افزایش تقدیر از عملکرد پلیس بوده‌ایم.

او افزود: ۳ درصد کاهش انتقاد و ۱۴ درصد کاهش شکایت از سوی ساکنان ثبت شده است و این روند افزایشی، نشان دهنده رضایتمندی عمومی از عملکرد مجموعه انتظامی و افزایش اعتماد جامعه به پلیس است.