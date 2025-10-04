به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی آبادان گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۵۵ حادثه حریق و انفجار منزل مسکونی در ایستگاه ۵ سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان اطلاع داده شد که بلافاصله ۲ گروه اطفا و امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند و در ساعت ۱۷:۰۳ به محل حادثه رسیدند و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

علی احمدیان افزود: در ابتدا آتش نشانان با اطفاء حریق محل حادثه را ایمن سازی کردند.

وی خاطر نشان کرد: در این حادثه به دلیل شدت انفجار یک نفر از ساکنین منزل مصدوم شد. آتش نشانان محل حادثه را ایمن سازی نمودند و عملیات در ساعت ۱۸:۱۹ به پایان رسید.

این حادثه تلفات جانی نداشته و علت حادثه در دست بررسی است.