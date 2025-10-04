پخش زنده
سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در آخرین جلسه تمرینی شباب الاهلی، دچار مصدومیت شدید شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درحالیکه قرار است فهرست نخست تیم ملی فوتبال ایران برای ۲ دیدار دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا، امشب پس از بازی فولاد و تراکتور اعلام شود، امروز اتفاق شوکهکنندهای برای کادرفنی این تیم رخ داد.
سردار آزمون، مهاجم تیم شباب الاهلی امارات که به دلیل مصدومیت ۲ اردوی اخیر تیم ملی را از دست داده بود پس از رفع آسیب دیدگی قرار بود نامش در لیست ۲۶ بازیکن مدنظر امیر قلعهنویی برای ۲ بازی آتی قرار بگیرد.
با این حال در جلسه تمرینی شباب الاهلی، اتفاقی تلخ برای این بازیکن رخ داده که به قیمت از دست دادن ۲ بازی آتی تیم ملی و البته بسیاری از دیدارهای پیشروی باشگاه اماراتی برای مهاجم ایرانی تمام خواهد شد.
آزمون بلافاصله پس از حادثه به بیمارستان منتقل شد. ارزیابیهای اولیه در بیمارستان نشان میدهد که این بازیکن دچار شکستگی استخوان شده است. این مصدومیت جدی به معنای دوری طولانی مدت این ستاره از میادین خواهد بود و او به طور قطع اردوی تیم ملی را از دست خواهد داد.
کادر پزشکی باشگاه الاهلی در حال حاضر با دقت کامل وضعیت این بازیکن را تحت نظر دارد تا برنامه درمانی دقیق مشخص شود.