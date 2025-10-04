در نخستین روزهای پاییز، موسم برداشت خرما در نخلستانهای جنوب به پایان رسید و نخلداران، دسترنج خود را برداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استان خوزستان با بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نخل به عنوان دومین تولید کننده خرمای کشور شناخته می‌شود که سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن خرمای استعمران صادراتی توسط کارگاه‌های بسته‌بندی و صادرکنندگان خریداری می‌شود و کشور‌های روسیه، بلاروس، ازبکستان، هند، امارات، چین، ژاپن و برخی کشور‌های اروپایی مهم‌ترین مقاصد صادراتی خرمای استان خوزستان هستند.

پیش بینی می‌شود امسال ۳۷۰ هزار تن خرما از سطح نخیلات استان برداشت شود که این میزان نسبت به مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.

استعمران، خضراوی، برحی و زاهدی از جمله ارقام خرمای آبادان و خرمشهر هستند که برداشت خرما تا پایان مهرماه ادامه دارد.