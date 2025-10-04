به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بر اساس برنامه فردا همزمان با افتتاح پروژه‌ها وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و راه، ۹۵ پروژه هواشناسی نیز با دستور رییس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های این برنامه افتتاح ۵۰ ایستگاه بارانسنجی خودکار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و چند پروژه زیرساختی هواشناسی است.

رییس سازمان هواشناسی کشور در بدو ورود به ارومیه از برنامه سازمان برای تداوم توسعه زیرساخت‌های هواشناسی در کشور خبر داد و گفت: این برای دومین بار در سال جاری است که تعداد قابل توجهی پروژه زیرساختی هواشناسی در کشور به بهره برداری می‌رسد.

سحر تاج بخش مسلمان افزود: این پروژه‌ها که به صورت هماهنگ به بهره برداری می‌رسد مربوط به استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، البرز و. است که حاصل زحمات همکاران در ستاد سازمان و استان هاست.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی مدون و منسجمی برای توسعه زیرساخت‌های هواشناسی در کشور طراحی شده که بر اساس آن تا پایان سال ده‌ها زیرساخت جدید هواشناسی در کشور آماده بهره برداری می‌شود.

مازیار غلامی معاون فنی و شبکه ایستگاه‌های سازمان در این سفر رییس سازمان هواشناسی کشور را همراه می‌کند.