به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، با دستور وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد برای ۱۰۰ محله محروم در کشور تسهیلات هدفمند اعطا شود.

در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان ۲۱ دستگاه عضو این ستاد برگزارشد، چهار موضوع کلیدی در دستور کار قرار گرفت.

بررسی وضع موجود محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی در شهرهای کشور ، اسکان مجدد ساکنان پهنه‌های پرخطر به لحاظ وقوع مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت، پیش‌گیری از رشد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با دستور وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد برای ۱۰۰ محله محروم در کشور تسهیلات هدفمند اعطا شود. بر این اساس، قرار است تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی که در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازآفرینی شهری هزینه‌هایی انجام می‌دهند، این اقدامات را به‌صورت هدفمند برای این ۱۰۰ محله ساماندهی و اجرا کنند.