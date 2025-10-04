پخش زنده
قرار است با برگزاری جلسات ماهانه، تمامی سازمانها، دستگاهها و نهادهایی که در حوزههای مرتبط با بازآفرینی شهری هزینههایی میکنند، این اقدامات را بهصورت منسجم و هدفمند برای ۱۰۰ محله محروم اجرا کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان ۲۱ دستگاه عضو این ستاد برگزارشد، چهار موضوع کلیدی در دستور کار قرار گرفت.
بررسی وضع موجود محدودهها و محلات هدف بازآفرینی در شهرهای کشور ، اسکان مجدد ساکنان پهنههای پرخطر به لحاظ وقوع مخاطرات طبیعی و انسانساخت، پیشگیری از رشد و گسترش سکونتگاههای غیررسمی در شهرهای کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با دستور وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد برای ۱۰۰ محله محروم در کشور تسهیلات هدفمند اعطا شود. بر این اساس، قرار است تمامی سازمانها، دستگاهها و نهادهایی که در حوزههای مختلف مرتبط با بازآفرینی شهری هزینههایی انجام میدهند، این اقدامات را بهصورت هدفمند برای این ۱۰۰ محله ساماندهی و اجرا کنند.