پایان قدرت نمایی اوباش قمه به دست با شلیک گلوله
فرمانده انتظامی بابل از زمینگیر کردن عاملان رعب و وحشت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: ماموران پلیس یگان امداد شهرستان در حال گشت زنی به یک موتور سیکلت بیپلاک با ۳ سرنشین مشکوک میشوند و جهت بررسی بیشتر به راکب موتور دستور توقف میدهد
سرهنگ داداش تبار افزود: راکب موتور از توقف خودداری و اقدام به فرار میکند، اما به دلیل ترافیک موجود در خیابان متوقف میشود.
او ادامه داد: مامورین پس از توقف اقدام به بازرسی افراد مشکوک داشتند که با ممانعت آنها روبه رو میشوند و فرد شرور پس از درخواست مجدد پلیس قمهای که در زیر لباسش مخفی بود را در آورد و اقدام به قدرت نمایی در مقابل مامورین کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل با تاکید بر زمین گیر کردن یکی از متهمین با استفاده از قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین گفت: پس از قدرت نمایی متهم با قمه و هشدار چندباره پلیس جهت تسلیمشدن که هر بار با ممانعت متهم روبهبر میگردید، مامور حاضر در صحنه با استفاده از قانون به کارگیری سلاح متهم را زمینگیر کرد
سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه فرد شرو جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شد، ادامه داد: همه متهمان دارای سوابق کیفری بودند و یکی از آنها زندانی و در مرخصی به سر میبرد