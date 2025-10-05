پخش زنده
۶ دانشآموز دختر اصفهانی در جشنواره کشوری کارینو خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، شش نفر از دانشآموزان دختر فعال در کانونهای فرهنگیتربیتی استان در جشنواره کشوری «کارینو» توانستند در رشتههای مختلف خوش بدرخشند و افتخار دیگری را برای آموزشوپرورش اصفهان به ارمغان آورند. در بخش «استندآپ کمدی»، نازنین زهرا احمدی از کانون الزهرا (س) کاشان به عنوان برگزیده این رشته معرفی شد؛ همچنین در رشته «عکاسی»، سه دانشآموز اصفهانی موفقیت کسب کردند؛ ستاره آقایاری از کانون حضرت زینب (س) پیربکران و مرضیه صادقی از کانون نرجس مبارکه به عنوان برگزیده شناخته شدند و فاطمه مهرابیان از کانون آیندهسازان زواره نیز شایسته تقدیر در این رشته شد.
در رشته «فیلمسازی با موبایل» هم غزل محمدی از کانون شهید ربانیزاده آران و بیدگل به عنوان برگزیده معرفی شد؛ همچنین در رشته «نقالی»، فاطمه شمبلی از کانون جنت چادگان توانست جایگاه برتر را به خود اختصاص دهد.