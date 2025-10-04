پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن گفت: حقمان در شش هفته گذشته بیش از این امتیازات بود، اما تلاش میکنیم در ادامه جبران کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم حدادیفر در نشست خبری بعد از دیدار مقابل سپاهان اظهار داشت: بازی سنگینی برای ما بود و هر مسابقه سبک خاص خودش را میطلبد. این هفته روی کارهای دفاعی، ضدحملات و ضربات ایستگاهی بیشتر کار کرده بودیم و اگر در دقایق پایانی دقت بیشتری داشتیم، میتوانستیم به گل برسیم. به بازیکنانم خسته نباشید میگویم، حقمان در شش هفته گذشته بیش از این امتیازات بود، اما تلاش میکنیم در ادامه جبران کنیم.
وی درباره سبک بازی تیمش در دربی اصفهان گفت: بر خلاف همیشه، دربی این بار جذاب نبود. با توجه به شرایط دو هفته اخیر، به سبک متفاوتی از بازی روی آوردیم. ما ضدفوتبال بازی نکردیم. من به ضدفوتبال اعتقادی ندارم، اما سازمان دفاعی منسجمتری داشتیم و سعی کردیم به سپاهان موقعیت ندهیم. ما به این امتیاز نیاز داشتیم، هرچند مدل بازیمان این نیست. هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد و ما باید بیش از قبل تلاش کنیم.
حدادیفر افزود: تغییرات گستردهای در ترکیب داشتیم و دو بازیکن اصلیمان را هم در اختیار نداشتیم، اما نفرات جایگزین برابر تیم قدرتمند و ساختارمند سپاهان عملکرد قابلقبولی داشتند. سپاهان تیمی مدعی و بسیار منظم است و خوشحالیم توانستیم از این بازی امتیاز بگیریم.
وی عنوان کرد: به دلیل شرایط بهتر سپاهان، سعی کردیم مالکیت توپ را به آنها بدهیم و روی ضدحملات برنامهریزی کنیم، اما بازیکنان در انتقالها و زمین حریف دقت لازم را نداشتند. شرایط زمین و خیس بودن چمن باعث شد کنترل توپ برایمان سخت شود و از این ناحیه آسیب دیدیم. البته تلاش میکنیم کیفیت بهتری ارائه دهیم و به سبک مورد علاقهمان برگردیم.