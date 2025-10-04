

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هادی عقیلی در نشست خبری بعد از دیدار مقابل ذوب آهن اظهار داشت: محرم نویدکیا به دلیل فوت برادر همسر در نشست خبری حاضر نشد و به همین دلیل بلافاصله بعد از بازی از ورزشگاه رفت.

وی در مورد پیشرفت خط دفاعی سپاهان ادامه داد: خیلی کار کردیم، بعد از بازی پرسپولیس که سؤال شد تیم ضدحمله می‌خورد، گفتیم اشکال هست و باید کار کنیم، روی نقاط ضعف کار کردیم.

عقیلی تصریح کرد: فوتبال اینطور نیست که همه دقایق بازی را کتترل کنیم، تیم حریف نیز بازی می‌کند، در این ۲ بازی و حتی بازی تراکتور، تعداد ضربه به سمت دروازه خیلی کم بود، وقتی پرریسک بازی کردیم، ضربه خوردیم، مقابل پرسپولیس پرریسک بازی کردیم و ضدحمله خوردیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: این بازی تیم کلین‌شیت کرد، خوشبختانه دفاع در این بازی و بازی گذشته خوب کار کرد.

وی یادآور شد: تیم ما خوب بازی کرد، خوب بازی کردیم و موقعیت درست کردیم، در این بازی بدشانسی آوردیم و گل و پنالتی توسط VAR رد شد، نتوانستیم به گل برسیم، اما تیم بد بازی نکرد، از هواداران به خاطر نتیجه عذرخواهی می‌کنم، اما تیم ما سوار بر بازی بود.

عقیلی همچنین بیان داشت: با تیمی بازی کردیم که ۹۰ دقیقه دفاع کرد، بازی می‌توانست بهتر باشد، تیم موقعیت خلق کرد، ضربه مجید علیاری از کنار دروازه به بیرون رفت، ضربه داخل چارچوب نبود، اما موقعیت بود. نیمه اول و دوم موقعیت داشتیم، اما حریف در دفاع پرتعداد بود و ضربات ما به مدافعان برخورد می‌کرد باید دقت بیشتری داشته باشیم، اما موقعیت ایجاد کردیم.