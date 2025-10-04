مراسم نمادین اعزام رزمندگان از قم به جبهه به یاد پاسداشت خدمات و فداکاری‌های رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم نمادین اعزام رزمندگان به جبهه، مدیرکل راه‌آهن منطقه قم با تجلیل از تلاش‌های کارکنان راه‌آهن در دوران جنگ تحمیلی، گفت: همکاران ما در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در انتقال شهدا، تجهیزات و امکانات جنگی و همچنین اعزام رزمندگان به جبهه‌ها نقش بی‌بدیلی ایفا کردند. برگزاری این مراسم نمادین، گوشه‌ای از قدردانی و تلاش برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان است.

مجیدارجونی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: انشاءالله بتوانیم این دین خود را به شهدا ادا کنیم.

راه‌آهن در طول هشت سال دفاع مقدس ۲۴۸ شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی ایران کرده است.