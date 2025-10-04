به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، خالد قدومی، نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به موافقت مشروط این جنبش با طرح آتش‌بس پیشنهادی گفت: موارد مطرح‌شده در بیانیه حماس نشان می‌دهد این تصمیم پس از مشورت با نخبگان منطقه و دوستان حماس در سطح جهان اتخاذ شده است.

سوال : جنبش حماس پاسخ خود را به طرح ترامپ درباره آتش بس در غزه اعلام کرد حماس در پاسخ خود بر توقف جنگ عقب نشینی کامل نظامیان صهیونیست از نوار غزه تاکید کرده همچنین موافقت خودش را با آزادی اسیران صهیونیسم چه مرده و چه زنده بر اساس شیوه مطرح شده در طرح ترامپ و با فراهم شدن شرایط میدانی لازم اعلام کرد حماس برای مذاکره فوری با میانجی‌گری طرف‌های واسطه برای بررسی جزئیات تبادل اعلام آمادگی کرده همچنین موضوعات مختلفی در این طرح مطرح شده که در گفتگوی ویژه خبری راجع به آن بررسی خواهیم کرد . راجع به شروط حماس برای پذیرش آتش بس در مقدمه صحبت کردم و به برخی از آنها اشاره کردم سوال و نکته اساسی در اولین گام این گفتگو چرا حماس آتش بس را پذیرفت ؟

قدومی : ببینید این چیزها را اگر می‌بینیم که داخل بیانیه حماس ذکر شده ما به این نتیجه باید برسیم که جنبش حماس با مشاورت شامل و کامل جنبش‌های مقاومت و دوستان عزیز در محور مقاومت در منطقه هم نخبگان در منطقه و در جهان مسئولیت ملی را به عهده گرفته و رفته‌اند سراغ بررسی پیشنهاد آقای ترامپ، آقای ترامپ بالاخره بین پرانتز مدعی صلح است ، بالاخره فرمود که من در ۷ تا ۸ جا در جغرافیای جهان جنگ را متوقف کرده‌ام خواستم که این جنگ را هم متوقف کنم ، ما گفتیم خوب است ولی بیا دنبال جزئیات، لذا ما با ضامن‌ها و با طرف سوم و دوستان در قطر و مصر و هر کسی که آمده‌اند و با اراده مثبت که این رژیم را که نه از دو سال بلکه از ۷۶ سال ادامه داشته‌اند تا به امروز ، ما تا الان قبل از ورود به استودیو امروز ۵۴ شهید داریم که امروز آقای ترامپ تشکر کرد از نتانیاهو که این جنگ را توقف کرد ، بالاخره ما دیدیم که اگر ما خطوط قرمز را معرفی می‌کنیم و نیاز مردم ما و جامعه ما و کودکان ما در غزه که قربانی داده‌اند ما می‌توانیم این کار را انجام بدهیم لذا ما در این بیانیه گفتیم که باید جنگ را توقف کند نیروهای رژیم از غزه خارج شوند ، گذرگاه‌ها را باز کنند، کمک‌های بشردوستانه به بچه‌ها و کودکانمان را باید برسد و بازسازی غزه ، لذا به نظر بنده این بیانیه در این شرایط حساس و مقطع تاریخی مهم است و ما امیدواریم که دوستانمان شرکایمان در منطقه و در جهان باید این بیانیه و این قدم که حماس جلو گرفتن کمک کند تا به نتیجه مثبت به نفع ملت ما و مردم ما در غزه شود .

سوال: حماس اعلام و تاکید می‌کند مثبت و قابل مذاکره راجع به این بند می‌خواهم صحبت کنم اما قبل از آن یک سوال بسیار مهم آقای خالد قدومی دو سال در غزه جنگیدید نکته اساسی اینجاست که چه دادید و چه گرفتید ؟

قدومی : طوفان یک نظریه و یک تئوری خیلی مهم در تاریخ منطقه و در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است طوفان یک تعبیر از ته دل مردم ما که زیر جنایات مستدام رژیم صهیونیستی زندگی کرده‌اند و امروز گفتند که حل‌های سیاسی به نتیجه نرسید حل‌های دیپلماسی قراردادهای سازمان ملل نهادهای بین المللی که قراردادهای هزاران تعدادش است به نتیجه نرسید ما رفتیم سراغ دفاع از خودمان و امروز اگر شما می‌خواهید ، ببینید این ناوگان صمود را ندیدید که از ۴۴ کشورهای غیر عرب و غیر مسلمان و غیر فلسطینی آمده‌اند سراغ فلسطینی‌ها این نتیجه مثبت قربانی این کودکان بی‌خانمان بعد از طوفان الاقصی است روایت در سطح جهان فشار علیه رژیم صهیونیستی که نتانیاهو خودش گفت که ما امروز تنها هستیم از لحاظ دیپلماسی به سمت انزوا رفتند در سازمان ملل کسی که با حماس هست یا نیست مسئله‌ای نیست ولی کل جهان علیه اسرائیل دارند صحبت می‌کنند آقای پدرو رئیس جمهور کلمبی گفت که ما باید یک ارتش ۲۰ هزار نفره برای آزادی فلسطین باید تشکیل بدهیم محبوبیت حماس نمی‌گویم فلسطین در سطح جوانان آمریکایی ۶۰ درصد از دانشجویان آمریکایی به نفع حماس علیه اسرائیل رای دادند در بریتانیا همینطور ۵۵ درصد به نفع مقاومت این واقعاً خیلی دستاوردهای مثبت طوفان چیز دیگری که خدمتتان می‌خواهم عرض کنم محور مقاومت ما می‌گوییم ما اولین بار محور مقاومت به طور عملیاتی و واقعی را می‌بینیم الان که می‌گویند خون ایرانی‌ها و خون فلسطینی‌ها قاطی شد ایرانی‌ها متوجه شده‌اند که اسرائیلی‌ها بعضی از دوستان عزیز در تهران می‌گویند ما مرزی نداریم با فلسطین اشغالی ما نجنگیدیم با اسرائیلی‌ها ما چرا با فلسطینی‌ها هستیم امروز جامعه ایران جامعه لبنان جامعه عراق جامعه یمن جامعه مالزی اندونزی سوریه به این نتیجه رسید که این اسرائیل فقط دشمن فلسطینی‌ها نیست بلکه دشمن جهان اسلام و دشمن انسانیت است این دشمن امن است این رژیم که در آغاز قرن به وجود آمد کل ثبات و امنیت جهان را متزلزل کرد این کلاً می‌شود گفت دستاوردهای طوفان است سوال این یک طرح ۲۰ ماده‌ای ۲۰ بندی که حضرت عالی هم در بین صحبت‌هایتان اشاره کردید مثبت و قابل مذاکره کدام بخش‌هایش را مثبت می‌بینید و کدام بخش‌هایش غیر قابل قبول است و باید تعدیل شود و باید مذاکره شود راجع به آنها قدومی اگر که ما نگاه می‌کنیم که به سمت منافع مردم ما در فلسطین و به ویژه در غزه ما اول کوچاندن اجباری را توقف کردیم چون که دیدید اصلاً ذکر کوچاندن مردم غزه و خروج مردم غزه از غزه در طرح ترامپ اصلاً ذکر نشد مسئله دوم مسئله پذیرفتن مقاومت و مردم ما در غزه که ما می‌توانیم که برای آینده غزه با فلسطینی‌ها می‌توانیم صحبت کنیم دور از مسئله حماس و مسئله مقاومت مسئله دیگر اینکه ما خواستیم خطوط قرمز را تعریف کنیم در بیانیه و آقای ترامپ یک ساعت بعد خود بیانیه حماس به زبان انگلیسی را در صفحه شخصی خودش منتشر کردند و فکر می‌کنم نیم ساعت بعد کاخ سفید منتشر کرد چون ذکر محکوم کردن رژیم و نتانیاهو در آن بود لذا که ما واقعاً می‌گوییم اگرچه آقای ترامپ مسئول ایده دستاوردها و دور از اینکه به کدام سمت و سو بخواهیم برویم ما این مسئله را دیدیم که ما می‌توانیم با جهان صحبت کنیم ، با آقای ترامپ صحبت کنیم با طرف سوم که همان دوستان عزیز در قطر و در مصر در منطقه صحبت کنیم که بیایید ما که چیزهای مثبت زیادی داریم می‌توانیم در جاهای خاکستری را کار می‌کنیم و مسائل سیاه و سفید را کنار می‌گذاریم و جزئیات را می‌رویم به نفع امن و امان منطقه .

سوال: یک سوال متداولی که الان مطرح می‌شود چه تضمینی وجود دارد که بندها را رژیم صهیونیستی به درستی اجرا کند چه تضمینی وجود دارد که شما اگر اسرا را آزاد کردید رژیم به تعهداتش عمل کند؟

قدومی: این سوال خیلی مهم است بالاخره ما روی میز نبودیم در دوحه که دشمن آمد و به رهبرانمان حمله کرد واقعا باعث کاهش اعتماد چه ترامپ و چه دشمن است ، مسئله مذاکرات آیا واقعاً جدی است این سوال مهمی است البته پاسخ این سوال به عهده حماس نیست این مسئولیت مشترک منطقه و جهان است ما در حماس و در سطحمان در مقاومت یک مشروعه ملی و منطقه‌ای در سطح جنبش‌های مقاومت اجرا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هر کاری که نیاز دارد از طرف مردم ما ما اجرا کردیم و ما موافقت دادیم الان مسئولیت دیگر چیست این سوال به عهده آن ۸ کشور است که با آقای ترامپ دیدار داشتند و گفتند که مثلاً وزیر خارجه پاکستان گفته که ما موافقت دادیم با آقای ترامپ مثل این نباشد در دوران سخنرانی آقای ترامپ این از اول است قبل از بیانیه حماس گفته‌اند که این تفاهم همان تفاهمی نیست که ما قرار بود که ۸ کشور بدهیم ، لذا واقعاً این سوال مهم است خدشه دارد ولی مسئولیتی که از طرف حماس و جنبش‌های مقاومت بود ما انجام دادیم الان کشورهای عربی کشورهای اسلامی کاخ سفید سازمان ملل سطح جهان باید بیایم الان که می‌خواهیم برویم سراغ جزئیات فردا تیم مذاکرات قطری و مصری و آمریکایی و اسرائیل در قاهره یک دیداری دارند باید یک خروجی مثبتی باشد حماس یک فرصت تاریخی است برای جهانیان فرصت تاریخی است برای اثبات حقوق حقه ما دارد فرصت تاریخی برای انجام دادن امن که اسرائیلی‌ها و رهبران فاسد اسرائیلی‌ها را تزلزل کردند این مقطع تاریخی را باید بر عهده گرفت و مسئولیت مشترک در سطح منطقه را باید ایفا کنند .

سوال: یک سوالی که برخی مطرح می‌کنند بعد از ترور رهبران حماس در غزه چطور می‌شود به رژیم صهیونیستی اعتماد کرد ؟

قدومی : اصلاً به هیچ عنوان ما به رژیم صهیونیستی اعتماد نمی‌کنیم نه امروز نه دیروز و نه فردا رژیم کودککش صهیونیستی از یک قرن خیانت و با دیگران اصلاً نیستند فقط منفعت خودشان اگر جامعه خودش این نتانیاهو شما دیدید که دیروز چطور وزیر امنیت رژیم رفته‌اند در ناوگان و در آنجا رفتار خشن و غیر دیپلماسی و غیر اخلاقی وزیر امنیت داد علیه این فعالین در حوزه مسئله فلسطین حرف زشت زدند و اتهام به تروریسم لذا به هیچ عنوان اصلاً کسی نگفت ما به اسرائیلی‌ها اعتماد می‌کنیم ، فکر نکنم هیچ جا در جهان هیچ طرفی در جهان داریم که با اسرائیل اعتماد می‌کند ولی ما امروز که عرض می‌کنم خدمتتان ما ضامن داریم خود آقای ترامپ می‌گویند که من می‌توانم این جنگ را متوقف کنم خود دوستان عزیز در منطقه طرف سوم این اصلاً ضمانت باید نه به اسرائیلی‌ها با ما در منطقه باید شود .

سوال : من می‌خواهم برگردم به آتش بس قبل و علی رغم اینکه جنبش مقاومت اسلامی حماس پایبند بود به تعهدات و آنچه که تعهد کرده بود را پیاده کرد اما ما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی پایبند نبود و نقض مکرر کرد و یک پیشینه و یک سابقه‌ای را ما از آن مرور می‌کنیم الان برای آنچه که دارد مطرح می‌شود و حماس آن را مثبت و قابل مذاکره عنوان می‌کند چه تضمینی وجود دارد برای جلوگیری از تکرار این تجربه ؟

قدومی : این مذاکرات جز این پروسه است ما بالاخره طوفان را آورده‌ایم به دلیل جنگ نیست به دلیل اینکه ما باید برسیم به حل سیاسی بالاخره که ما دنبال تحقق آرمان و آرامش برای مردممان بالاخره مردم ما نیاز به زندگی کریمانه مانند هر کشوری و هر جامعه در سطح جهان هستند لذا قبلاً خدمت شما عرض کرده‌ام کسی که به مذاکرات می‌رود این گمان نیست که جنگ متوقف شود و برعکس است اگر ما به مذاکرت نرفتیم کسی نمی‌گویند که اصلاً این جنگ دوباره احیا شود، لذا این مسئله مذاکرات و جنگ این مانورهای لازم برای تحقق حل عادلانه سیاسی و دیپلماسی است برای جامعه ما ، لذا ما هیچ اعتمادی نداریم به دشمن اعتماد مسئله فیزیکی است یک شرایطی داریم این شرایط را باید پیرامونش کنیم باید مسئولیت مشترک به عهده بگیریم باید در منطقه‌ای مسائل را داشته باشیم بالاخره قطر یک کشور دوست آمریکایی است چرا قطر را زدند چون قطر کشور مهربانی است و کشوری است که خواستند با ما جلو بروند برای مذاکرات و تحقق امن برای مردم ما آمده‌اند دوباره به مذاکرات لذا مسئله مذاکرات و مسئله مانورهای سیاسی و دیپلماسی و نظامی یک لازمه برای مفهوم کلی مقاومت ما برای تحقق و پس گرفتن حقوق حقی ما است.

سوال : ارتباطمان برقرار است با لبنان جناب آقای محمد شمص از کارشناسان و تحلیلگران مسائل غرب آسیا به صورت تصویری هم اینک از لبنان با ما هستند آقای شمص این طرح ۲۰ بندی را درباره آتش بس در غزه چطور ارزیابی می‌کنید؟

شمص : در واقع طرح ترامپ برای سازش صلح در غزه و یا آتش بس در غزه یک طرح برای تبرئه نتانیاهو است و برای تبرئه خودشان ترامپ به عنوان شریک در این جنایت که در غزه انجام شد این هدف اصلی ترامپ است البته فشار جهانی و فشار مردم جهان کشتی‌های صمود یا آزادی و این فضای جهانی که نتانیاهو را منزوی کرد و در سازمان ملل ما این را دیدیم سخنرانی نتانیاهو با حضور کم بیشتر از ۷۰ درصد از نمایندگان کشورهای جهان از جلسه خارج شدند لذا مشکلات جدی نتانیاهو و خود ترامپ با این طرح و با این پشتیبانی و با این عقبه پیش رفتند اما موضع‌گیری حماس به نظر بنده موضع‌گیری حماس بر اساس دیپلماسی انعطاف پذیر در مقابل طرف دوم آمریکا و اسرائیل با دیپلماسی فریبکارانه این دیپلماسی انعطاف پذیر حماس نقطه مهم است موافقت کلی کرده‌اند ولیکن در جزئیات در ۲۱ بند که در طرح ارائه شد بحث زیادی وجود دارد این طرح یا موافقت حماس به نظر بنده یک موافقت منطقه‌ای بر اساس واقعیت‌هایی که در غزه وجود دارد و در نظر گرفتند منافع ملت غزه و در جواب سیاست و دیپلماسی فریبکارانه آمریکا و اسرائیل حماس در بیانیه مختصر خودشان الان به صورت واضح مخالفت کرده‌اند با مدیریت غزه بعد از آتش بس اینکه بیایند نیروهای خارجی مخصوصاً نخست وزیر پیشین انگلستان و تیم خودشان برای مدیریت غزه این به صورت روشن حماس رد کرده و قبول نکرده بعد نقاط بعدی درباره آزادی اسرا در مرحله دوم اشاره شد که این آزادی اسرا در مقابل آن آتش بس انجام شود فعلاً الان نیروهای اشغالگر اسرائیلی قرار است آتش بس را شروع کنند و ظاهراً هنوز جدی نشده این طرح به نظر من موافقت حماس توپ به زمین اسرائیلی‌ها انداختند به جای اینکه الان حماس یک روز قبل محاصره شد از لحاظ تبلیغاتی و رسانه‌ای بلکه تهدید شد از طرف آمریکا و ترامپ و فرصت تا روز یکشنبه ساعت ۶ به وقت واشنگتن داده شد الان توپ در زمین اسرائیل و آمریکا است.



