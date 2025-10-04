به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مجید احمدی سرپرست بخشداری طغرالجرد گفت :متأسفانه ساعتی پیش در معدن زغال سنگ چشمه پودنه طغرالجرد، که یک معدن مربوط به بخش خصوصی است، یک معدنکار 43 ساله، متاهل ودارای فرزند وبا سابقه بیش از 15 سال، در کارگاه استخراج دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، وتقریبا همان لحظه اولیه به دستور فرماندار محترم در معدن حضور پیدا کردم وبا حضور مسؤل شیفت معدن، مسؤل استخراج و نماینده محترم کارگردان این حادثه مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت.

احمدی گفت : به دستور ریاست محترم دادگستری شهرستان کوهبنان هم دستورات قضایی لازم برای حضور کارشناسان و بازرسان اداره کار در محل صادر شده و به زودی علت این حادثه اعلام و در صورت احراز هرگونه قصور تخلف ویا کوتاهی ، با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.