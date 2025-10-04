پخش زنده
سرپرست جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از ارتقای مهارتهای امدادی اعضای جمعیت هلالاحمر سامان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: دوره تخصصی اقدامات پیشبیمارستانی ویژه اعضای خواهر در جمعیت هلالاحمر شهرستان سامان برگزار شد.
وی افزود: این دوره با هدف ارتقای مهارتهای امدادی و افزایش آمادگی خواهران در مواجهه با حوادث و سوانح طراحی و اجرا شد و موضوعاتی، چون ارزیابی مصدوم، احیای قلبی-ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، اقدامات اولیه در تروما و... آموزش داده شد.