به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: دوره تخصصی اقدامات پیش‌بیمارستانی ویژه اعضای خواهر در جمعیت هلال‌احمر شهرستان سامان برگزار شد.

وی افزود: این دوره با هدف ارتقای مهارت‌های امدادی و افزایش آمادگی خواهران در مواجهه با حوادث و سوانح طراحی و اجرا شد و موضوعاتی، چون ارزیابی مصدوم، احیای قلبی-ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، اقدامات اولیه در تروما و... آموزش داده شد.