سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان گفت: موقعیت‌های خوبی خلق کردیم، اما متأسفانه قدر آنها را ندانستیم. باید فرصت طلب باشیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری بعد از دیدار مقابل تراکتور اظهار داشت: در مجموع بازی دیدنی و زیبایی بود. هدف اصلی ما کسب برد بود و بازیکنان با انگیزه ظاهر شدند.

وی ادامه داد: با توجه به کیفیتی که بازیکنانم نشان دادند از نتیجه راضی نیستم و می‌توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم. حریف به جز یک موقعیتی که لحظات آخر بازی داشت، فکر نمی‌کنم در جریان بازی به آنها موقعیت دادیم. فکر می‌کنم تیم خوشحال این بازی تراکتوری‌ها بودند که یک امتیاز کسب کردند.