

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بسکتبال ۳ نفره انتخابی دانشجویان کشور برای اعزام به مسابقات سوپر فینال بسکتبال روسیه با حضور با حضور ۱۱ تیم از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار و با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران به پایان رسید؛ بنابراین گزارش در پایان این رقابت‌ها تیم دانشگاه آزاد تهران ضمن کسب مقام قهرمانی به رقابت‌های سوپر فینال بسکتبال ۳ نفره روسیه راه یافت، تیم دانشگاه آزاد خراسان رضوی و پیام نور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

رقابت‌های سوپرفینال بسکتبال سه نفره دانشجویان از ۱۵ تا ۱۹ آبان در روسیه شهر مسکو برگزار خواهد شد.