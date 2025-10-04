به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت از مطب و دفتر دندانپزشکی در سطح شهرستان مراغه بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.



وی افزود: ماموران در تحقیقات اولیه و بررسی‌های میدانی خود رد پای سارق غیر بومی و سابقه دار را در ارتکاب این جرم کشف کردند.

سرهنگ فارسی از شناسایی کامل متهم و هماهنگی‌های لازم برای دستگیری وی خبر داد و گفت: مجرم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در یک مسافرخانه در سطح شهر به دام افتاد.



وی با بیان این که مقادیری قابل توجهی اموال مسروقه شامل انواع وسایل و تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی به ارزش ۶ میلیارد ریال از این سارق کشف شد گفت: متهم در بازجویی‌ها به ۸ فقره سرقت از مطب و دفاتر پزشکی و دندانپزشکی و همچنین منازل و اماکن خصوصی اعتراف کرد.



فرمانده انتظامی مراغه از تکمیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی خبر داد و گفت:صاحبان دفاتر و مطب‌های پزشکی با رعایت اصول و نکات ایمنی می‌توانند از بروز چنین وقایعی پیشگیری کنند و هر مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.