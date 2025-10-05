پیکر مطهر ۴۶ شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه و در میان استقبال هموطنان به آغوش کشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز یکشنبه ۱۳ مهر، از مرز شلمچه وارد خاک کشور شد.

شهدای گلگون کفن با استقبال مردم قدرشناس و یگان‌های رزمی مستقر در منطقه و روی دستان جمعی از مردم اهل سنت منطقه ترکمن صحرا به نمایندگی از ملت ایران از طریق مرز شلمچه به مام میهن بازگشتند.

به گفته سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح این شهدا در عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیده اند.

وی افزود: پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ ام الرصاص و‌ام الباوی و شلمچه تفحص شده‌اند.