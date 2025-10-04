پخش زنده
تیم فوتبال چلسی در حساسترین دیدار هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس مقابل لیورپول به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارهای هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس به این شرح است:
لیدز یک - ۲ تاتنهام
منچستریونایتد ۲ - صفر ساندرلند
آرسنال ۲ - صفر وستهم
چلسی ۲ - یک لیورپول
برنامه دیدارهای هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس - یکشنبه ۱۳ مهر:
آستون ویلا - برنلی
اورتون - کریستال پالاس
نیوکاسل - ناتینگهام فارست
ولورهمپتون - برایتون
برنتفورد - منچسترسیتی
در جدول آرسنال با ۱۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای لیورپول با ۱۵ و تاتنهام با ۱۴ امتیاز دوم و سوم هستند.