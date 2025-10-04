تیم فوتبال چلسی در حساس‌ترین دیدار هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس مقابل لیورپول به پیروزی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌های هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس به این شرح است:

لیدز یک - ۲ تاتنهام

منچستریونایتد ۲ - صفر ساندرلند

آرسنال ۲ - صفر وستهم

چلسی ۲ - یک لیورپول

برنامه دیدار‌های هفته هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس - یکشنبه ۱۳ مهر:

آستون ویلا - برنلی

اورتون - کریستال پالاس

نیوکاسل - ناتینگهام فارست

ولورهمپتون - برایتون

برنتفورد - منچسترسیتی

در جدول آرسنال با ۱۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های لیورپول با ۱۵ و تاتنهام با ۱۴ امتیاز دوم و سوم هستند.