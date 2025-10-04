

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرونده رقابت‌های بین‌قاره‌ای در رده سنی کمتر از ۱۲ سال امروز برای دختران ایران با کسب عنوان دهمی بسته شد.

دختران کشورمان که امروز برای کسب عنوان نهم و دهم به مصاف تایلند رفته بود، این بازی را ۲ بر یک واگذار کرد تا با کسب این عنوان به خانه بازگردد.

تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابت‌های قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده بود، مسابقاتی که در شیمکنت و تحت نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی فدراسیون تنیس قزاقستان برگزار شد. ژ

ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیل‌سو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی و تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی راهی این مسابقات شده بود.