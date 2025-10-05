تحقق ۱۰۰ درصدی پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در برخی شهرستانهای آذربایجان شرقی
مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی با بیان اینکه جامعه هدف استان ۴۶۲ هزار و ۲۱۳ نفر است گفت:در شهرستانهای اهر، بستانآباد و تبریز پوشش ۱۰۰ درصدی تحقق یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
امین بلالی با بیان اینکه جامعه هدف استان آذربایجان شرقی ۴۶۲ هزار و ۲۱۳ نفر است گفت: تاکنون ۳۰۵ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتهاند یعنی حدود ۶۵ درصد جمعیت هدف در حالی که میانگین کشوری ۳۸ درصد است.
بلالی با بیان اینکه ۱۰ درصد بیمهشدگان کشور از این استان هستند افزود: ۱۵ مهرماه به عنوان روز ملی روستا و عشایر نامگذاری شده که این قشر نقش مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا میکنند.
وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی ادامه داد: بر اساس این اصل داشتن بیمه اجتماعی حق همگانی است. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۴ تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی خاطرنشان کرد:افراد واجد شرایط عضویت در این صندوق بر اساس محل سکونت و نوع شغل تعیین میشوند. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر میتوانند بر اساس محل سکونت عضو صندوق شوند. همچنین کشاورزان ساکن شهرهای بزرگ که شغل اصلی آنها کشاورزی است رانندگان بینشهری حمل بار و مسافر ساکن مناطق روستایی و شهرهای کوچک و فعالان صنایع دستی از جمله قالیبافان (اعم از شهری و روستایی) میتوانند بهصورت فردی تحت پوشش این صندوق قرار گیرند.
بلالی ادامه داد: تاکنون ۲۳۰ نوع شغل کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای عضویت در صندوق معرفی شده است. همچنین شاغلان فصلی در شهرهای بزرگ نیز در صورت واجد شرایط بودن میتوانند بیمه شوند.
مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی درباره شرایط سنی عضویت گفت: آقایان و بانوان در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال میتوانند عضو صندوق شوند.
وی اظهار کرد: دولت دو سوم (حدود ۷۰ درصد) حق بیمه را پرداخت میکند و بیمهشدگان میتوانند از میان هشت سطح درآمدی یکی را انتخاب کنند. در پایینترین سطح حق بیمه ماهانه ۱۰۸ هزار تومان و در بالاترین سطح ۴۴۰ هزار تومان است که سالانه معادل ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان برای بالاترین سطح تعلق میگیرد.
وی گفت: پس از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه، مستمری بازنشستگی حدود ۲۰ برابر حق پرداختی دریافت میشود. افرادی که پیش از ۳۰ سال بیمهپردازی دچار از کارافتادگی یا فوت شوند مستمری آنان بر اساس ۲۰ سال سابقه بیمه محاسبه خواهد شد.
بلالی با اشاره به مزایای از کارافتادگی اظهار کرد: اگر از کارافتادگی ناشی از کار باشد، حتی با یک روز سابقه بیمه مستمری کامل پرداخت میشود اما اگر ناشی از بیماری باشد، فرد باید حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشد تا از مستمری ۲۰ ساله برخوردار شود.
وی با بیان اینکه بانوان و مردان میتوانند بهطور همزمان بیمه شوند و در صورت فوت مستمری یکدیگر را دریافت کنند یادآور شد: همچنین امکان نقل و انتقال سوابق بیمهای میان چهار صندوق بیمهای کشور وجود دارد.
بلالی به خرید خدمت سربازی نیز اشاره کرد و گفت: امسال امکان خرید خدمت سربازی فراهم شده و در هر سطح بیمهای ۱۵ درصد حق بیمه خدمت سربازی پرداخت میشود.
وی ادامه داد: شهرستانهای اهر، بستانآباد و تبریز به پوشش ۱۰۰ درصدی دست یافتهاند و در ۲۰ شهرستان استان درصد پوشش بالاتر از میانگین کشوری است. شهرستانهای لیلان، ترکمنچای و اسکو نیز درصد پوشش پایینتری دارند.
بلالی گفت: هماکنون ۳۶ هزار و ۵۶۶ نفر در استان مستمری دریافت میکنند که شامل ۱۷ هزار و ۵۴۵ نفر مستمریبگیر فوت، ۱۶۹۲ نفر ازکارافتادگی کلی و ۱۷ هزار و ۳۲۹ نفر بازنشسته است، ۱۰ درصد از کل وصول حق بیمه کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی است.
وی افزود: تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان وام به مستمریبگیران در کشور پرداخت شده که سهم آذربایجان شرقی ۴۸ میلیارد تومان است و این وامها بدون نیاز به سپری شدن زمان خاصی پرداخت میشود.
بلالی از افزایش ۲۰ درصدی مستمریها طی امسال خبر داد و گفت: متناسبسازی حقوق مستمریبگیران نیز در دستور کار قرار دارد. امسال برای نخستینبار بیمهشدگان از مزایای درمانی برخوردار هستند که این خدمات از طریق ۸۸ کارگزاری در سطح استان ارائه میشود.
وی به تفاهمنامه با بنیاد علوی اشاره کرد و ادامه داد: در راستای حمایت از دانشآموزان موفق روستایی و عشایر، تفاهمنامهای با این بنیاد امضا شده است.
بلالی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت، مادران دارای سه فرزند و بیشتر در مناطق روستایی و عشایری که تاریخ تولد فرزند سوم آنها از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد باشد بهصورت رایگان بیمه میشوند و دولت حق بیمه آنها را پرداخت میکند. برای این طرح تاکنون ۲۲ هزار و ۵۰۰ مادر در استان ثبتنام کردهاند که از این میان ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر بهعنوان بیمهشده اصلی عضو صندوق شدهاند.
وی بیان کرد: در قالب تفاهمنامه با سازمان بهزیستی کشور، امسال ۱۰ هزار نفر از سرپرستان خانوار به صورت رایگان بیمه شدهاند که ۵ درصد حق بیمه آنان را بهزیستی و مابقی را دولت پرداخت کرده است از این تعداد ۳۵۰۰ نفر مربوط به آذربایجان شرقی هستند.