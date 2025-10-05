معاون متوسطه آموزش و پرورش کشور از واریز ۸۸ میلیارد تومان ، سرانه مدارس شبانه روزی به حساب مدارس خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان خسروشاهی معاون متوسطه آموزش و پرورش ، از واریز ۸۸ میلیارد تومان ، سرانه مدارس شبانه روزی به حساب مدارس خبر داد و گفت: ، این مبلغ تنها صرف غذای دانش آموزان می‌شود

.وی کمبود برخی امکانات خوابگاهی از جمله تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و سایر امکانات رفاهی را از دغدغه‌های مدارس شبانه روزی بیان کرد و افزود :یکصد و پنجاه میلیارد تومان برای تجهیز خوابگاه‌ها از جمله تامین و خرید امکانات خوابگاهی و بهداشتی ،‌نیاز است .

اعلام وضعیت اردوگاه ها ، خوابگاههای دانش آموزی دختر و پسر و رسیدگی به مشکلات و کمبودها و همچنین چگونگی برگزاری هر چه بهتر کاروانهای راهیان نور ، از دیگر مباحث مطرح شده پیرامون مدارس متوسطه بود .

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ، نیز با ابلاغ سلام وزیر آموزش و پرورش ، از عبور آمار دانش آموزان از ۱۶ میلیون و چهارصد هزار نفر خبر داد و گفت :این عدد نشان از گستره وسیع آموزش و پرورش در ایران است و عدالت آموزشی هم حول همین جمعیت، همواره در دستور کار است .

علی فرهادی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان ، به اهمیت جایگاه این دانشگاه و تاثیرگذاری آن در حوزه تربیت و آموزش معلم ، پرداخت .

وی بودجه آموزش و پرورش را یازده هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم بی سابقه بوده وی همچنین رشد بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با پارسال ۶۷ درصد عنوان کرد

، وی گفت : این رشد از میانگین رشد بودجه ای کشور در حوزه های مختلف ۳۰ درصد بیشتر است .

وی نظم مالی ، نظم در نیروی انسانی و جلوگیری از ناطرازی مالی را از اهداف کلان وزارتخانه آموزش و پرورش بیان کرد و گفت :، در بستر این اهداف میتوان عدالت آموزشی را محقق کرد .وی با اینکه ،

طی یکسال اخیر نه تنها بدهی ایجاد نشده افزود: ،‌بلکه طی این مدت حداقل ۵۱هزار میلیارد تومان بدهی های قبلی پرداخت شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ،سرانه هر دانش آموز را حدود دویست هزار تومان اعلام و تحقق بسط عدالت آموزشی را ، مهمترین هدف دولت و وزارتخانه بیان کرد و گفت :تنها ، محدوده زمانی تیرماه امسال تا شهریور هزار و هشتصد میلیارد تومان سرانه به حساب مدارس واریز شده است و در بحث تامین نیرو ، استان کرمان عملکرد قابل قبولی داشته و امسال در آغاز سال تحصیلی ، معلم بدون مدرسه و یا کلاس بدون معلم در کرمان نداشته ایم.

وی از پرداخت بروز اضافه تدریس معلمان نیز خبر داد و در حوزه تامین شیر مدارس هم گفت: امسال اولین بار در بودجه مشخص شده و از شرکتهای درجه یک شیر مورد نیاز تامین میشود .

استاندار هم در این مراسم با توجه به منابع و برخورداری استان از ظرفیت های مختلف ، گفت: در مقایسه با برخی استانهای کمتر برخوردار ، خیلی عقب هستیم

وی وجود بنگاه‌های اقتصادی و خیرین را در کنار همچنین پای کار بودن خیرین ،‌

محمدعلی طالبی با اذعان به اینکه در گذشته پیگیری های لازم برای جذب منابع ، در حوزه آموزش صورت نگرفته گفت :، اکنون وزارت آموزش و پرورش میراث دار، بی توجهی های تاریخی به استان کرمان هست و اکنون می‌طلبد جبران کنید ،

وی خواستار رفع کمبودهای خوابگاههای دانش آموزی هم شد و گفت: تا کنون در استان پنجاه میلیارد تومان به زیر ساخت های آموزش و پرورش تخصیص داده شده و در ادامه هم کمک خواهیم کرد ،

استاندار تاکید کرد ، با پیگیری های اعضای شورای آموزش و پرورش ، هر چه سریعتر اعتبارات مورد نیاز به استان سرازیر شود .

شورای آموزش و پرورش استان با حضور معاون وزیر و استاندار ، امروز برگزارشد

در حاشیه این نشست علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش و فرحبخش مدیرکل آموزش و پرورش استان ، از برنامه ریزی مدون برای پرداخت زودهنگام سرانه دانش آموزان شبانه روزی و همچنین تامین برخی نیازهای مدارس استان گفتند