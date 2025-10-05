

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی آذرپیرا، نایب قهرمان کشتی آزاد جهان و دارنده مدال برنز المپیک، با حضور در جمع ورزشکاران اوتیسمی شهرری، با اهدای هدایایی از این ورزشکاران تقدیر کرد.

در این مراسم که با حضور سید مهدی میرجعفری رئیس هیئت کشتی شهرری، رضا مسلمی و محمد صفرزاده از مربیان کشتی برگزار شد، آذرپیرا بار دیگر روحیه مردمی و پهلوانی خود را به نمایش گذاشت.