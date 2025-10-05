پخش زنده
وزارت ورزش و جوانان در پیامی درگذشت استاد محمود بیداریان از مربیان سازنده فوتبال کشور را تسلیت گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
استاد محمود بیداریان از مصادیق بارز و شاخص در عرصهی سازندگی در فوتبال پایه بود که عمر و تدبیر خود را در راستای استعدادیابی و نخبهپروری گذراند.
خبر آسمانی شدن این استاد برجسته در مربیگری فوتبال پایه، غمانگیز است.
با تسلیت به خانواده محترمش، جامعه فوتبال و شاگردانش، برای بازماندگان صبر و سلامتی و برای آن فقید سعید رحمت و آرامش الهی طلب میکنیم.
اثرات مهم و موثر آن زندهیاد در جامعه، قطعا سرمایهای ارزشمند از او بر جای نهاده است و به امید خدا، در زمره باقیات صالحات آن مرحوم، منظور گردد.