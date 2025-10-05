

انا لله و انا الیه راجعون

استاد محمود بیداریان از مصادیق بارز و شاخص در عرصه‌ی سازندگی در فوتبال پایه بود که عمر و تدبیر خود را در راستای استعدادیابی و نخبه‌پروری گذراند.

خبر آسمانی شدن این استاد برجسته در مربیگری فوتبال پایه، غم‌انگیز است.

با تسلیت به خانواده محترمش، جامعه فوتبال و شاگردانش، برای بازماندگان صبر و سلامتی و برای آن فقید سعید رحمت و آرامش الهی طلب می‌کنیم.

اثرات مهم و موثر آن زنده‌یاد در جامعه، قطعا سرمایه‌ای ارزشمند از او بر جای نهاده است و به امید خدا، در زمره باقیات صالحات آن مرحوم، منظور گردد.