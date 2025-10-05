برگزاری مسابقات فوتسال زیر ۱۵ سال روستایی در عجب شیر
مرحله دوم مسابقات فوتسال زیر ۱۵ سال روستایی آذربایجانشرقی به میزبانی شهرستان عجبشیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
در مرحله دوم مسابقات فوتسال زیر ۱۵ سال روستایی آذربایجانشرقی تیمهای مرند و مراغه مهمان بودند و نماینده عجبشیر با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل مرند و برتری پر گل ۷ بر ۱ برابر مراغه به جمع چهار تیم برتر استان راه یافت. دیدار تیم های مرند و مراغه نیز با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت.
این موفقیت پس از آن رقم خورد که تیم عجبشیر در مرحله نخست نیز میزبان گروه پنجم بود و برابر تیمهای اسکو و آذرشهر با اقتدار به دو برد دست یافت و با ۱۸ گل زده و تنها ۲ گل خورده صعود کرد.
مرحله پایانی این رقابتها هفته آینده برگزار خواهد شد تا قهرمان استان و تنها نماینده آذربایجانشرقی در مسابقات کشوری معرفی شود.