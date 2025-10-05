افتتاح نخستین پارک روستایی در بناب
همزمان با فرا رسیدن روز روستا و عشایر نخستین پارک روستایی در روستای ینگی کند خانه برق بناب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
همزمان با فرا رسیدن روز روستا و عشایر نخستین پارک روستایی در روستای ینگی کند خانه برق در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع شامل فضای سبز و مبلمان، کفپوش، تمثال شهیدان، تجهیزات و وسایل ورزشی، نیمکتهای بتنی و چوبی، درختکاری، روشنایی، لوله کشی و شیر آلات، آبیاری مجهز به قطرهای، المانها و آلاچیق برای استراحت خانوادهها با هزینهای بالغ بر ۵ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.
علیرضا خاکپور فرماندار بناب در این مراسم گفت:هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی تنظیم و اجرای برنامههایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود بخشد به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور حداکثر استفاده از قابلیتهای موجود در روستا به عمل آید.
وی همچنین بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای افزایش فضاهای سبز عمومی و مراکز تفریحی در روستاها توسط دهیاریها با بهرهگیری از ظرفیت سایر دستگاههای ذیربط تاکید کرد.
حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی احداث این پارک را در سطح روستای ینگی کند خانه برق ارزشمند و بی نظیر عنوان کرد و از مردم این منطقه خواست در راستای نگهداری مناسب این پارک کوشا باشند.