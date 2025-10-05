سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جهان باید قانون‌شکنی‌های وحشیانه رژیم اسرائیل را متوقف کند و بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش را پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقایی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: یک ماه بعد از واقعه رسانه‌های آمریکایی آنچه را همه می‌دانستند، تأیید کردند «حمله پهپادی به قایق‌های حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه در سواحل تونس، به دستور نتانیاهو انجام شده بود.»

وی افزود: این امر صرفاً گواه دیگری بر بی‌اعتنایی کامل رژیم اسرائیل نسبت به حاکمیت ملی کشورها، حقوق بین‌الملل و حیات و کرامت انسانی است.

بقایی تصریح کرد: جهان باید این قانون‌شکنی‌های وحشیانه را متوقف کند، بی‌کیفرمانی جنایتکاران جنگی و نسل‌کش را پایان دهد و توجیه‌گران این جنایت‌ها را مواخذه کند.