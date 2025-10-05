پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۳ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و رسانههای هند
شبکه خبری نیوز هجده
- دونالد ترامپ میگوید «اسرائیل با خط اولیه عقبنشینی موافقت کرده است» آتشبس پس از موافقت حماس. دونالد ترامپ گفت اسرائیل با خط عقبنشینی در غزه که با حماس مشترک میباشد، موافقت کرده است. وی افزود به محض تأیید حماس، آتشبس بلافاصله برقرار خواهد شد
- پزشک اهل مادیا پرادش به علت تجویز شربت سرفه «سمی» پس از مرگ ۱۴ کودک بازداشت شد
- "حماس منزوی شده است": نتانیاهو امیدوار است «در روزهای آینده» بازگشت همه گروگانها از غزه را اعلام کند
- ترامپ پس از درگیری معترضان با ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، اعزام ۳۰۰ نیروی نظامی را به شیکاگو تصویب کرد
- "وضع دردناک": برادر دانشجوی هندی که در تگزاس به ضرب گلوله کشته شد، از دولت درخواست کمک کرد. پول دامودار از فقدان اطلاعات شفاف پیرامون این حادثه ابراز نگرانی کرد
روزنامه هندو
- دانشجوی اهل حیدرآباد در یک پمپ بنزین در تگزاس به ضرب گلوله کشته شد
- پلیس مالدیو ۸ نفر را در خلال اعتراضات حزب مخالف دستگیر کرد
- طرح صلح غزه: نخست وزیر مودی از رهبری رئیس جمهور ترامپ در بحبوحه پیشرفت «قاطع» در غزه استقبال میکند
- دولت پاکستان و معترضان توافقنامهای برای پایان دادن به اعتراضات خشونتآمیز در پوک امضا کردند
- نخست وزیر بریتانیا، استارمر، از ۸ اکتبر به هند سفر خواهد کرد
شبکه خبری ان دی تی وی
- پزشکی در مادیا پرادش که شربت سرفه کشندهای برای کودکان تجویز کرده بود، بازداشت شد
- ایالت کرالا پس از مرگهای نامعلوم، شربت سرفه «کلدریف» را ممنوع کرد
- اکستان برای ساخت بندر در دریای عرب به آمریکا مراجعه میکند
- مرد آمریکایی روادید ۵ ساله هند را نشان داد، از نخست وزیر مودی تمجید کرد و به ترامپ کنایه زد
- اینستاگرام و فیسبوک به زودی شروع به نمایش تبلیغات و محتوا بر اساس تعاملات هوش مصنوعی شما خواهند کرد