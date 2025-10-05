به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه ۱۳ مهرماه با میانگین ۱۱۰ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه شهر‌های خمینی شهر با ۱۵۶ و قهجاورستان با ۱۶۱ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های فرشادی با ۱۰۸، زینبیه با ۱۲۲، خرازی و فیض با ۱۱۱، پارک زمزم با ۱۱۵، ۲۵ آبان با ۱۰۷، میرزا طاهر با ۱۰۱، ولدان با ۱۳۲، کرداباد با ۱۲۳ و کاوه با ۱۲۰ AQI وشهر کاشان با ۱۳۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

این درحالیست که این شاخص در ایستگاه بیمارستان صاحب‌الزمان با ۴۹ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.

همچنین شاخص کیفی هوا درسیزدهمین روز از پاییز در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی با ۹۶، سپاهان شهر با ۹۵، هزارجریب با ۸۸ وشهر‌های شاهین شهر با ۷۸، مبارکه با ۸۰ و نجف آباد ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.