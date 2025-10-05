\u00ad\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0686\u062e\u0645\u0627\u0642\u06cc\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\u00a0\n\u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u06f1\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u062a\u0642\u0627\u0636\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0628\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062a\u0627\u0647\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0648\u0627\u062d\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0645\u062a\u0642\u0627\u0636\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n\n