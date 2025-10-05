پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از شناسایی ۴۶ فقره تغییر کاربری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کوروش رضایی افزود: موارد شناسایی شده عمدتاً شامل ساختوسازهای غیرمجاز شامل دیوارکشی، پیکنی، پیریزی و ساخت بنا و فنسکشیهای بدون مجوز بودهاند.
وی گفت: ۱۵ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی، ۹ پرونده منجر به صدور رای و برخی دارای مجوز و بقیه در اراضی ملی بودهاند.
وی با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویتهای اصلی این مدیریت است گفت: با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.