به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: این استان در بخش دام سبک با تکثیر ژن چند قلو زایی هم قطب علمی و هم قطب تولید کشور است.
اکبر کرامتی افزود: در استان زنجان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام وجود دارد که شامل یک میلیون و ۵۰ هزار رأس دام سبک و ۱۵۰ هزار رأس دام سنگین است، این میزان تولید حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز را شامل میشود، در حالی که مصرف سرانه استان حدود ۱۲ هزار تن است؛ بنابراین زنجان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به عنوان قطب تولید گوشت قرمز نیز شناخته میشود.
وی اظهار داشت: میزان تولید مرغ در استان نیز سالانه به بیش از ۷۰ هزار تن میرسد که حاصل فعالیت بیش از ۲۴۰ واحد مرغداری است، این میزان تولید نهتنها نیاز داخل استان را تأمین میکند، بلکه مازاد تولید به سایر استانها از جمله تهران نیز ارسال میشود.
کرامتی با اشاره به بحرانهای سال گذشته، از جمله خشکسالیهای اخیر و افزایش قیمتها نهادههای دامی، تصریح کرد: سال گذشته اتفاقاتی افتاد که نسبت به سالهای قبل تغییرات جدی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته قیمت هر کیلوگرم یونجه حدود ۱۱ هزار تومان بود ولی امسال به حدود ۲۷ هزار تومان همرسید؛ قیمت جو در پاییز سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان بود ولی اکنون به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده است.
کرامتی خاطرنشان کرد: در زمینه واردات ذرت و کنجاله هم به واسطه تحریم ها، مشکلاتی داریم؛ با این وجود همه تلاش جهاد کشاورزی تامین ارز مورد نیاز برای واردات نهادههای دامی است.
وی با تأکید بر نقش دولت در تأمین امنیت غذایی و برخی اقدامات برای تنظیم قیمت گوشت در استان، اظهار داشت: عرضه مستقیم گوشت گرم گوسفندی توسط تولیدکننده و با هماهنگی فروشگاهها انجام میشود تا محصول بدون واسطه به دست مصرفکننده برسد.