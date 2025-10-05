به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو شورای سیاست گذاری سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان در اصفهان گفت: ۲۰۰ محله شهر اصفهان میزبان اجرای ۳۹۰ برنامه شاد و فرهنگی است.

علی صالحی افزود: رسالت حرفه‌ای این دوره از جشنواره ایجاد شورونشاط در شهر‌ها و محله‌های اصفهان و دیگر استان‌های کشور است.

وی گفت: از دیگر رسالت‌های این دوره از جشنواره برگزاری کارگاره‌های آموزشی باحضور فیلم سازان و برگزاری المپیاد فیلم سازی است.

عضو شورای سیاست گذاری سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان در اصفهان گفت: همچنین دوبخش اصلی سیاستگذاری این دوره از این رویداد بین المللی ارائه برنامه‌های فرهنگی است که شامل بخش حرفه‌ای مربوط به اکران فیلم‌ها وبخش ارزیابی فیلم‌ها با داوری کودکان ونوجوانان است.

علی صالحی افزود: بیش از ۱۵۰۰ داور کودک ونوجوان ارزیابی فیلم‌های جشنواره را برعهده دارند.

وی گفت: همزمان با برگزاری جشنواره تا ۱۶ مهرماه، ۱۰ هزار نفر به تماشای فیلم‌های جشنواره می‌نشینند؛ برنامه‌های جانبی هم همزمان با هفته کودک در اصفهان، در ۱۸ استان دیگر کشور برگزار می‌شود.

عضو شورای سیاست گذاری سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان در اصفهان پیش بینی کرد: گذر تاریخی چهارباغ اصفهان با اجرای برنامه‌های شاد کودکانه روزانه میزبان حضور دوهزار نفر است همچنین روزانه حدود پنج هزار نفر باحضور در سالن اجلاس از برنامه‌های جانبی بهره‌مند می‌شوند.

علی صالحی گفت: این دوره از جشنواره با چهار نگاه محوری همدلی و اتحاد ایران عزیز، ایجاد شورونشاط درمحلات وشهر‌های استان، یادی از کودکان مظلوم غزه و کودکان شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه در حال برگزاری است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه تا ۱۶ مهر سال جاری در حال برگزاری است.