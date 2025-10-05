به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری جشن هفته کودک، نقاشی دیواره نگاره در خیابان کودک و نمایش خانه سیار در نقاط مختلف استان از مهمترین برنامه‌های این هفته است.

واحد افزود: نام نویسی رایگان کودکان در مراکز کانون پرورشی، جشن نوخوانان و جشن ورود کودکان به کتابخانه از دیگر برنامه‌های این هفته است.

از ۱۵ تا ۲۱ مهر به نام هفته کودک نامگذاری شده است.