دوره توانمندسازی دبیران و سرمربیان آمادگی دفاعی کهگیلویه و بویراحمد با حضور فرمانده سپاه فتح در اردوگاه شهید بهشتی آبشار یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه فتح استان در این دوره آموزشی به اهمیت درس آمادگی دفاعی و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان پرداخت و گفت: آمادگی دفاعی مبتنی بر یک راهبرد مهم انقلاب اسلامی است که نه تنها در دوارن دفاع مقدس بلکه در همه عمر انقلاب آن را تجربه کردیم و امروز نیز در فرهنگ، سبک زندگی، حکمرانی و اداره کشور نهادینه شده است.

سردار مصطفی مثنوی افزود: دشمن تلاش می‌کند که بیانیه گام دوم انقلاب از سرفصل‌های آموزشی خارج شود و جزو اولویت‌ها نباشد.

وی ادامه داد: بیانیه گام دوم از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین شده و امید و نگاه خوشبینانه به آینده از محور‌های اصلی آن است و همچنین این بیانیه می‌خواهد نسل جوان را پذیرش مسئولیت‌ها آماده کند.

فرمانده سپاه فتح عنوان در ادامه به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این بیانیه باید در کنار سایر کتاب‌های ارزشمند از جمله قانون اساسی همواره مورد توجه جدی قرار گیرد.

سردار مثنوی تاکید کرد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تجدید حیات ایدئولوژیک انقلاب اسلامی است.

سرهنگ طاهر سنجریان مسئول معاونت تربیت و آموزش سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: یکی از اهداف اصلی دوره توانمندسازی دبیران و مربیان آمادگی دفاعی استان ارتقای سطح آمادگی رزم، تقویت بنیه نظامی، اعتقادی شرکت کنندگان است.