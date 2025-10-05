رئیس میراث فرهنگی تنکابن از افتتاح دو واحد بومگردی در روستاهای پلطان و توساکوتی خبر داد و گفت: این شهرستان با بیش از ۶۰ واحد بومگردی رتبه اول مازندران را داراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ داریوش رحیم مشایی، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تنکابن در مراسم افتتاح دو واحد بومگردی در روستاهای پلطان و توساکوتی به مناسبت روز جهانی گردشگری گفت: تنکابن با بیش از ۶۰ واحد بومگردی، رتبه نخست استان مازندران را در این حوزه دارد.

وی افزود: مدیریت شهرستان تمام تلاش خود را معطوف به توسعه روستایی کرده است تا بتواند مهاجرت معکوس به روستاها را تقویت کرده و به اقتصاد روستایی کمک کند.

مشایی گفت: این اقدام‌ها در راستای افزایش ظرفیت‌های گردشگری و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی شهرستان تنکابن صورت گرفته است.