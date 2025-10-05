در ۶ ماهه نخست امسال
آسفالت بیش از ۲۳۰ کیلومتر از راههای فرعی خراسان رضوی
بیش از ۲۳۰ کیلومتر از راههای فرعی خراسان رضوی در ۶ ماهه نخست امسال آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی در بازدید از محور مواصلاتی تایباد به خواف گفت: با هدف گذاری انجام شده امسال ۵۰۰ کیلومتر از راههای فرعی روستایی استان روکش آسفالت خواهد شد.
جعفر شهامت افزود: هم اینک ۸۶ درصد راههای روستایی خراسان رضوی از راه مناسب برخوردار هستند.
وی افزود: ۹۵ درصد جمعیت روستاهای استان به راه مناسب دسترسی دارند و در برنامه ششم توسعه ساماندهی روستاهای بالای ۲۰ خانوار و با اولویت خانوار بیشتری آسفالت خواهند شد.
شهامت گفت: آسفالت ۲ هزار کیلومتر از راههای روستایی استان در سه سال گذشته بلاتکلیف مانده بود، هم اینک این رقم به هزار و ۶۰۰ کیلومتر رسیده است.
وی به طرح جامع پایانه مرزی دوغارون تایباد اشاره و بیان کرد: این طرح یکی از مهمترین طرحهای عمرانی فعال کشور است که عملیات آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
به گفته شهامت، محوطه سازی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و عملیات عمرانی آن در بخش سالن مسافری به ۲۵ درصد میرسد.
خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته، از نظر طول راهها جایگاه دوم کشور را در اختیار دارد.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.