به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امام جمعه کیش در پیامی فرارسیدن هفته فراجا را به سبزپوشان حافظ امنیت و اقتدار کشور تبریک گفت.

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ

فرارسیدن هفته فراجا فرصت مغتنمی برای قدردانی و ارج‌نهادن به مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و رشادت‌های حافظان امنیت و آرامش ایران اسلامی و خادمان مخلص، راستین و رشید ملت بزرگ ایران است.

امروزه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی یکی از ستون‌های استوار امنیت پایدار کشور است که با حرکت در مسیر ولایت و خدمت به ملت، تصویر پلیسی مقتدر همراه با رأفت را ترسیم نموده، و خرسندیم که با روحیه جهادی و داشتن نیروی ایمان و معنویت توانسته است رضایت مقام عظمای ولایت و فرماندهی معظّم کل‌قوا را کسب نماید.

لازم می‌دانم ضمن تبریک هفته فراجا به سبزپوشان حافظ امنیت و گرامیداشت نام و یاد شهدای مدافع وطن و جنگ ۱۲ روزه، از تلاش‌ها، فداکاری‌ها و زحمات شبانه‌روزی پرسنل فراجا در رده‌های مختلف به ویژه در فرماندهی انتظامی و دریابانی جزیره کیش قدردانی نموده و توفیقات روزافزون و سربلندی نیرو‌های مسلح کشورمان علی‌الخصوص پرسنل مخلص این نیرو را از درگاه عزیز منّان خواستارم.

علیرضا بی‌نیاز

امام جمعه کیش