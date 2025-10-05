پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کیش، گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی یکی از ستونهای استوار امنیت پایدار کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امام جمعه کیش در پیامی فرارسیدن هفته فراجا را به سبزپوشان حافظ امنیت و اقتدار کشور تبریک گفت.
متن پیام حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز بدین شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ
فرارسیدن هفته فراجا فرصت مغتنمی برای قدردانی و ارجنهادن به مجاهدتها، فداکاریها و رشادتهای حافظان امنیت و آرامش ایران اسلامی و خادمان مخلص، راستین و رشید ملت بزرگ ایران است.
امروزه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی یکی از ستونهای استوار امنیت پایدار کشور است که با حرکت در مسیر ولایت و خدمت به ملت، تصویر پلیسی مقتدر همراه با رأفت را ترسیم نموده، و خرسندیم که با روحیه جهادی و داشتن نیروی ایمان و معنویت توانسته است رضایت مقام عظمای ولایت و فرماندهی معظّم کلقوا را کسب نماید.
لازم میدانم ضمن تبریک هفته فراجا به سبزپوشان حافظ امنیت و گرامیداشت نام و یاد شهدای مدافع وطن و جنگ ۱۲ روزه، از تلاشها، فداکاریها و زحمات شبانهروزی پرسنل فراجا در ردههای مختلف به ویژه در فرماندهی انتظامی و دریابانی جزیره کیش قدردانی نموده و توفیقات روزافزون و سربلندی نیروهای مسلح کشورمان علیالخصوص پرسنل مخلص این نیرو را از درگاه عزیز منّان خواستارم.
علیرضا بینیاز
امام جمعه کیش