به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان دیدار خانگی هفته یازدهم لیگ برتر را مقابل عرشیا شهر قدس با نتیجه یک بر صفر واگذار کرد تا برای پنجمین هفته پیاپی از کسب پیروزی باز بماند.

این دیدار در سالن دانشگاه آزاد اسلامی زرند برگزار وتک گل این دیدار را جعفر نجفی برای میهمان وارد دروازه میزبان کرد.

با این شکست تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان به رتبه چهارم جدول رده بندی لیگ برتر سقوط کرد.